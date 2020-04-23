Воронежцев просят помочь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда
Воронежцы Степан Кострикин и Анастасия Полянская в преддверии Дня Победы запустили акцию «Победный бумеранг добра». Ребята хотят помочь участникам Великой Отечественной войны, их вдовам и ветеранам труда с решением бытовых вопросов. Кому-то нужно купить микроволновую печь, тумбочку, а кому-то привезти дрова и отремонтировать жилье. Список нуждающихся, их биографию и просьбы можно найти на сайте проекта. Все они проживают в Воронежской области.
Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать ветерана и нажать напротив его имени кнопку «хочу помочь». После этого сайт подскажет, как связаться с организаторами «Бумеранга добра». Посильную помощь можно оказать в виде денег или покупки товара.
ИСТОЧНИК KP.RU