В заповеднике Воронежской области перед камерой попозировали лось и косуля

23 Апр 2020 2020-04-23T16:48:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хоперском заповеднике в фотоловушку попали два зверя. Лось и косуля обнаружили необычный предмет в лесу и подошли к нему, чтобы его изучить. Забавными видео заповедник поделился в своей группе в соцсети в четверг, 23 апреля.

Любопытный лось.

- Все животные, как и люди, любопытны. Они осторожны, пугливы, осмотрительны, но любопытны. Познавая мир они полагаются на зрение, слух и обоняние. Лось и косуля послушали, посмотрели и обязательно подошли понюхать фотоловушку, - рассказали сотрудники заповедника.

Любопытная косуля.

ИСТОЧНИК KP.RU