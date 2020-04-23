2020-04-23T16:48:11+03:00
Дом. Семья

В заповеднике Воронежской области перед камерой попозировали лось и косуля

Любопытные животные нашли фотоловушку
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Хоперском заповеднике в фотоловушку попали два зверя. Лось и косуля обнаружили необычный предмет в лесу и подошли к нему, чтобы его изучить. Забавными видео заповедник поделился в своей группе в соцсети в четверг, 23 апреля.

Любопытный лось.

- Все животные, как и люди, любопытны. Они осторожны, пугливы, осмотрительны, но любопытны. Познавая мир они полагаются на зрение, слух и обоняние. Лось и косуля послушали, посмотрели и обязательно подошли понюхать фотоловушку, - рассказали сотрудники заповедника.

Любопытная косуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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