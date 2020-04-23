2020-04-23T16:26:17+03:00
Общество

В Воронежской области в розыске остаются 386 без вести пропавших местных жителей

За первый квартал 2020 года нашли 715 человек
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области в розыске остаются 386 без вести пропавших жителей. Такие данные за первый квартал 2020 года озвучили в пресс-службе облпрокуратуры в четверг, 23 апреля.

Наибольшее число исчезнувших наблюдается в Левобережном (36), Коминтерновском (27), Советском (24), Железнодорожном (24) районах города. А также Лискинском (21), Новоусманском (15), Россошанском (15) районах области.

За этот период нашли 715 исчезнувших. В прошлом году за то же время установлено местонахождение 599 человек.

Следователи возбудили шесть уголовных дел по фактам убийств, связанных с безвестным исчезновением жителей. По одному делу принято решение о прекращении в связи с установлением местонахождения пропавшего, по остальным идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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