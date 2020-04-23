2020-04-23T15:46:04+03:00
Общество

В Воронежской области мусорный полигон работал без лицензии

Кроме того, там не отслеживали, как свалка влияет на окружающую среду [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Горы мусора просто валяются в маленьком овраге.Горы мусора просто валяются в маленьком овраге.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Каменского района проверили работу ООО «Экосистемс». Организация обслуживает полигон твердых коммунальных отходов. Работники надзорного ведомства выяснили, что делают это с нарушением требований природоохранного и лицензионного законодательства.

Во время проверки обнаружили, что ООО «Экосистемс» на момент проверки не имело лицензии на деятельность по обращению с отходами I - IV классов опасности.

Кроме того, на предприятии не налажена работа по наблюдению за состоянием и загрязнением окружающей среды. Оценку и прогноз ее негативных изменений не проводили. Да и соответствующей программы действий не разработали.

Только маленькая бытовка указывает на то, что это мусорный полигон, а не стихийная свалка. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Только маленькая бытовка указывает на то, что это мусорный полигон, а не стихийная свалка.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

По результатам проверки прокуратура Каменского района возбудила в отношении директора ООО «Экосистемс» административное дело по ч. 11 ст. 8.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов производства и потребления и в пределах их воздействия на окружающую среду». Ему грози штраф - от 20 до 40 тысяч рублей.

Еще одно дело завели в отношении юридического лица - по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такая лицензия обязательна». Предприятие может быть оштрафовано на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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