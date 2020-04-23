2020-04-23T15:21:57+03:00
Общество

Воронежская детвора может принять участие в конкурсе «Песни Великой Победы»

Нужно записать видео и прислать его жюри
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области стартовал детский вокальный конкурс «Песни Великой Победы», посвященный 75-летию разгрома фашистов в Великой Отечественной.

Школьники Воронежской области в возрасте от 7 до 14 лет могут исполнить песни военных лет, записав их на домашнее видео. До 5 мая 2020 года ролики нужно прислать в Культурный центр ГУ МВД России по Воронежской области на электронный адрес: kc_guvd_vo@mail.ru.

В письме с видеофайлом нужно указать данные исполнителя: фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, домашний адрес, номер телефона одного из родителей или законного представителя.

Трех победителей наградят памятными дипломами и ценными подарками ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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