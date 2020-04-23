В Воронеже спасли маленького зайку с интересной судьбой

23 Апр 2020 2020-04-23T15:16:28+03:00

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В воронежский центр реабилитации диких животных «Сердце леса» привезли зайку. Малышку нашли под Краснодаром местные жители и обратились к волонтерам. Об этом рассказала учредитель центра Анита Придоткайте в четверг, 23 апреля.

Волонтеры из краснодарского «Дом зайца» не могли помочь зайке, поэтому они передали ее в Воронеж с помощью неравнодушных россиян. Малышке всего 16 дней, весит она 360 грамм.

- У зайки все хорошо. У нее отменный аппетит. А еще она очень скромная, хотя и любопытная. Сейчас мы проводим ей профилактику от кокцидоза, чуть позже она переберется в вольер. После окончания реабилитации ее выпустят на волю, - пояснила Анита Придоткайте.

ИСТОЧНИК KP.RU