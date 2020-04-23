В Воронеже нашли труп женщины во дворе дома, где она жила
Очевидцы предполагают, что смерть наступила от падения с высоты
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Утро 22 апреля для жителей одного из домов на улице Республиканской начался с шока. Они увидели тело женщины. Она лежала под одним из балконов. Люди предположили, что женщина упала и разбилась.
Тем нее менее сотрудники Следственного комитета, разбирающиеся в трагическом случае, не спешат делать выводы о причине смерти. Они проводят доследственную проверку, в ходе которой выясняют все обстоятельства ЧП.
Личность погибшей установили, ей было 50 лет. Женщина жила в доме, возле которого ее обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU