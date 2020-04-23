В Воронежской области за избиение судебного пристава мать должника условно лишили свободы на два года

23 Апр 2020 2020-04-23T14:47:10+03:00

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В Воронежской области суд приговорил местную жительницу к двум годам лишения свободы за избиение судебного пристава. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В апреле прошлого года мать должника, на которого возбудили больше 25 исполнительных производствам о взыскании административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, записалась на прием к судебному приставу.

Женщина не хотела, чтобы сын платил исполнительный сбор, решила похитить предоставленные ей для ознакомления процессуальные документы. При этом она избила пристава.

- Судом действия гражданки квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, - прокомментировали в ведомстве.

Женщину признали виновной в преступлении по ч.1 ст. 318 УК РФ. И назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU