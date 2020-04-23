Драмтеатр покажет воронежцам телеверсии спектаклей с Людмилой Кравцовой

23 Апр 2020 2020-04-23T14:32:28+03:00

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Драмтеатр предлагает воронежцам вспомнить выдающуюся актрису Людмилу Кравцову. Людмила Александровна начала играть в Кольцовском театре, еще будучи студенткой Ленинградского института театра, музыки и кино - она вышла на сцену Кольцовского театра в комедии «Дурочка» по пьесе Лопе де Веги. Впоследствии за свою карьеру Кравцова сыграла почти сотню ролей в воронежском театре. Талантливая, неповторимая, смелая и яркая на сцене, она и в жизни очаровывала своим невероятным обаянием в сочетании с сильным характером.

Актриса была рождена в апреле. И театр почтит ее память двумя спектаклями с ее участием. 24 апреля на сайте Кольцовского в разделе «видео» опубликуют запись телеверсии спектакля «Дело Боброва». Режиссер Глеб Дроздов поставил пьесу Валентина Черных в 1972 году в жанре производственной драмы. В 1977 году спектакль сняли на плёнку и восемь раз показали по центральному телевидению. В центре истории - энергичный инженер Семен Бобров (его играл Юрий Кочергов), увлеченный идеей создания проекта новой деревни. Молодому председателю удается привлечь к переустройству деревни дипломников-архитекторов, среди которых он встречает свою будущую жену - Клару Вересову (ее играла Людмила Кравцова).

А 25 апреля театр покажет фильм-спектакль «Барменша из дискотеки», поставленный худруком Кольцовского Анатолием Ивановым по произведению Юрия Андреева и записанный в 1991 году. Война ворвалась в жизнь Ванды, когда ей исполнилось 16 лет. И случайная встреча с молодым венгром, солдатом немецкой армии, перевернула всю ее жизнь. Ванда полюбила, и сила этой любви заставила ее покинуть родину. Людмила Кравцова исполняла в постановке главную роль.

Записи спектаклей будут доступны для просмотра в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU