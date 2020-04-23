2020-04-23T14:18:13+03:00
Происшествия

Воронежский Роспотребнадзор добился блокировки сайтов по продаже табака и курительных смесей

Ресурсы внесли в списки запрещенных
Юлия ДИДЕНКО
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Сотрудники воронежского Роспотребнадзора обнаружили несколько сайтов, на которых была размещена информация о продаже табака и никотиносодержащих некурительных смесей дистанционным способом. Это запрещено действующим законодательством.

При этом вход на данные сайты осуществлялся свободно, без требования предварительной регистрации и ввода паролей. Управление обратилось в суд, чтобы заблокировать ресурсы. Требование было удовлетворено.

Сайты внесли в реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение которое запрещено на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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