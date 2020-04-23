2020-04-23T13:52:34+03:00
Происшествия

В Воронеже наркодилер попался из-за перехода железнодорожных путей в неположенном месте

Увидев правоохранителей, мужчина начал убегать и выбросил свертки с веществом, но его догнали
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже наркодилера вычислили из-за того, что он переходил железную дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте.

26-летний мужчина переходил ж/д пути не по правилам, поэтому транспортные полицейские решили проверить его документы. Однако воронежец начал убегать и по дороге выбросил свертки с наркотическим веществом. Скрыться местному жителю не удалось - его задержали правоохранители.

Уже в отделе полиции в пакете, от которого хотел избавиться мужчина, обнаружили шесть свертков с марихуаной весом почти 150 граммов.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотического вещества в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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