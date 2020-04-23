2020-04-23T13:33:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина ворвался в дом к пенсионерке и с ножом ограбил ее

Житель Борисоглебска сорвал с шеи старушки золотую цепочку с крестиком и забрал деньги
Юлия ДИДЕНКО
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В Борисоглебске мужчина ворвался в дом к одинокой 68-летней женщине и ограбил ее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 23 апреля.

Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что днем неизвестный вломился к ней в дом. Он сорвал с ее шеи золотую цепочку и крестик, а затем с ножом потребовал отдать ему все деньги. Пожилая женщина испугалась за свою жизнь и отдала ему пять тысяч рублей. После этого грабитель сбежал.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Около месяца назад он освободился из мест лишения свободы. Его задержали в доме знакомого в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Выяснилось, что мужчина заранее спланировал преступление. Он знал, что пенсионерка имеет дополнительный доход от продажи продуктов со своего подсобного хозяйства, поэтому он решил ее ограбить.

Во время обыска сотрудники полиции нашли у жителя Борисоглебска нож, которым он угрожал пенсионерке, а также фрагмент ее золотого украшения. Деньги он успел потратить на алкоголь и продукты.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.162 УК РФ «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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