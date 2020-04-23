2020-04-23T13:37:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачам воронежской больницы, где лечат заразившихся коронавирусом, передали более 600 кг молочных продуктов

Предприятие-производитель бескорыстно поддержало медиков
Ярослав ИВАНОВ
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Одна из известных торговых марок передала медперсоналу воронежской больницы №8 более 600 кг молочной продукции. Напомним, это учреждение сейчас ориентировано на лечение пациентов с корнавирусом. Промышленники подготовили около 250 продуктовых наборов, включающих пять видов молочных продуктов, - в расчете на каждого сотрудника больницы.

- Медработники сейчас находятся в эпицентре борьбы с эпидемией. Это огромная нагрузка и колоссальная ответственность. Мы хотим поддержать медперсонал всеми доступными способами, - отметили благотворители.

Напомним, в период борьбы с коронавирусом многие воронежские предприятия и обычные горожане бескорыстно начали помогать врачам и пенсионерам. Житель Воронежа подарил партию многоразовых масок волонтерам, помогающим пожилым

ИСТОЧНИК KP.RU

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