2020-04-23T13:20:37+03:00
Звезды

Воронежцев научат делать брошь из георгиевской ленты онлайн

Можно принять участие в нескольких виртуальных акциях, посвященных 75-летию Победы
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Жители Воронежской области могут отметить 75-летие Великой Победы, почтить память земляков, погибших в Великой Отечественной, и выразить благодарность ветеранам, участвуя в различных онлайн мероприятиях.

В ходе акции «Спасибо вам» можно обменяться видеороликами, исполнить «Песни, с которыми мы победили», написать «Письмо в прошлое», обменяться рецептами - в акции «Нехитрый аромат солдатской каши», рассказать о своих фронтовиках - в рамках акции «Твой родственник на войне».

- Также воронежцы смогут стать участниками онлайн-трансляции мастер-классов по изготовлению броши из Георгиевской ленты или посетить интерактивную площадку «Победа в сердце каждого». Следить за актуальной информацией можно на сайтах и группах соцсетей учреждений культуры, - сообщили в департаменте культуры Воронежской области. - Одной из самых масштабных акций, посвященных Великой Победе, станет Всероссийская акция «Синий платочек». В нее активно включились и жители Воронежской области. На протяжении нескольких месяцев собирали информации о женщинах, которые внесли неоценимый вклад в освобождение родной земли от немецких захватчиков. К юбилейной дате подготовят фильм-презентацию по материалам акции «Синий платочек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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