2020-04-23T12:54:10+03:00
Общество

Воронежцев встревожила вырубка сосен в Боровом

В региональном управлении лесного хозяйства уверяют, что валят больные деревья
Юрий КОЗЛОВ
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В региональном управлении лесного хозяйства заявили, что сосны рубят на законном основании.В региональном управлении лесного хозяйства заявили, что сосны рубят на законном основании.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили тревожный пост. Девушка рассказала, что проезжала по мосту через трассу «Дон» в микрорайоне Боровое и увидела вырубку сосен. Причем трудились там не просто мужички с бензопилами, подогнали специальные машины для вывоза деревьев. Вырубка шла весьма активно недалеко от пересечения улиц Изыскателей и Землячки.

В региональном управлении лесного хозяйства успокоили:

- Это плановая санитарная рубка. Ее на территории четырех гектаров проводят сотрудники Воронежского лесопожарного центра. Валят либо больные, либо слабые деревья, которые и так в любой момент могут рухнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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