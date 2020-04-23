Воронежцев встревожила вырубка сосен в Боровом
В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили тревожный пост. Девушка рассказала, что проезжала по мосту через трассу «Дон» в микрорайоне Боровое и увидела вырубку сосен. Причем трудились там не просто мужички с бензопилами, подогнали специальные машины для вывоза деревьев. Вырубка шла весьма активно недалеко от пересечения улиц Изыскателей и Землячки.
В региональном управлении лесного хозяйства успокоили:
- Это плановая санитарная рубка. Ее на территории четырех гектаров проводят сотрудники Воронежского лесопожарного центра. Валят либо больные, либо слабые деревья, которые и так в любой момент могут рухнуть.
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ИСТОЧНИК KP.RU