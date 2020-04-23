2020-04-23T12:41:04+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области за 20 тыс хотел отмазаться от уголовной статьи за наркотики

В итоге добавил себе еще наказание за взятку
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В суд передают дело 42-летнего жителя Ольховатского района, который сначала попался с наркотиками, а потом добавил себе статью за взятку.

Мужчина в конце января 2020 года возле мусорной свалки обнаружил большое количество марихуаны, принес наркотики домой и хранил для личного потребления. Пока зелье не изъяли правоохранители. А в конце февраля наркоман, придя в отдел полиции, положил на стол оперуполномоченному 20 000 рублей в качестве взятки - чтобы полицейский переквалифицировал уголовную статью за хранение наркотиков на административное правонарушение. Теперь мужчина ответит по двум статьям - и за хранение наркотиков, и за покушение на дачу взятки.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Драмтеатр покажет воронежцам телеверсии спектаклей с Людмилой Кравцовой
Воронежский Роспотребнадзор добился блокировки сайтов по продаже табака и курительных смесей
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Воронеже наркодилер попался из-за перехода железнодорожных путей в неположенном месте
Врачам воронежской больницы, где лечат заразившихся коронавирусом, передали более 600 кг молочных продуктов
В Воронежской области мужчина ворвался в дом к пенсионерке и с ножом ограбил ее
Воронежцев научат делать брошь из георгиевской ленты онлайн
Воронежцев встревожила вырубка сосен в Боровом
В Воронежской области диспетчеры сдали 70 тонн грузов из вагонов в металлолом
Житель Воронежской области за 20 тыс хотел отмазаться от уголовной статьи за наркотики