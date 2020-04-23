Житель Воронежской области за 20 тыс хотел отмазаться от уголовной статьи за наркотики

23 Апр 2020 2020-04-23T12:41:04+03:00

В итоге добавил себе еще наказание за взятку

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В суд передают дело 42-летнего жителя Ольховатского района, который сначала попался с наркотиками, а потом добавил себе статью за взятку.

Мужчина в конце января 2020 года возле мусорной свалки обнаружил большое количество марихуаны, принес наркотики домой и хранил для личного потребления. Пока зелье не изъяли правоохранители. А в конце февраля наркоман, придя в отдел полиции, положил на стол оперуполномоченному 20 000 рублей в качестве взятки - чтобы полицейский переквалифицировал уголовную статью за хранение наркотиков на административное правонарушение. Теперь мужчина ответит по двум статьям - и за хранение наркотиков, и за покушение на дачу взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU