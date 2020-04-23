В Воронеже могут отключить отопление в середине будущей недели

23 Апр 2020 2020-04-23T12:18:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики обещают, что по крайней мере пять дней среднесуточная температура будет превышать 8 градусов. А это главное условие для принятия решения о прекращении отопительного сезона.

- К нам прорывается антициклон с северо-запада, но сильный циклон, стоящий на севере, ему уступать территорию нашей области не торопится, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – Тем не менее на выходных его влияние уже будет ощутимо, в связи с этим заметно потеплеет. Дневная температура будет держаться в районе +12…+17 градусов. Да и ночью она поднимется заметно выше нуля – до +5…+7. Причем нет оснований думать, что сильные холода вернутся.

В мэрии напомнили, что решение об отключении отопления принимает лично глава администрации Воронежа Вадим Кстенин. Пока никаких распоряжений на этот счет не было. Будут смотреть по факту: прогноз все-таки не значит, что эти пять теплых дней уже были. Если синоптики не ошибутся, то, видимо, батареи станут холодными уже к концу следующей рабочей недели. Или, если власти сработают максимально оперативно, даже в ее середине.

ИСТОЧНИК KP.RU