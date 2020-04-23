Задержали 18 мошенников, которые обманывали воронежских пенсионеров

23 Апр 2020 2020-04-23T11:33:23+03:00

Банда выуживала деньги на пошлину за компенсацию за контрафактные лекарства

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Воронежские полицейские помогли задержать банду аферистов, специализировавшихся на обмане пенсионеров. Преступная группа поставила на поток аферу с «компенсацией за контрафактные лекарства» - полицейские установили 50 подобных эпизодов.

Мошенники, находясь за пределами Российской Федерации, звонили пенсионерам, покупавшим лекарства и биологически активных добавки, и сообщали, что приобретенные медикаменты являлись контрафактными. Затем предлагали возместить ущерб старикам путем выплаты денежной компенсации, для получения которой якобы необходимо заплатить налоговую пошлину.

В итоге задержали 18 подозреваемых. У них изъяли документы учета и электронные носители информации, в которых фиксировались данные потерпевших и количество перечисленных ими денег. Также оперативники обнаружили литературу по психологии и инструкции по общению с потенциальными жертвами.

ИСТОЧНИК KP.RU