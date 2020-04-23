2020-04-23T11:11:57+03:00
Происшествия

Появилось видео аварии в центре Воронежа, где погиб водитель «Шевроле-Нива»

Он не уступил дорогу «Тойоте» [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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"Шевроле-Нива" после аварии."Шевроле-Нива" после аварии.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили видео смертельного ДТП на улице Фридриха Энгельса. Напомним, водитель «Шевроле-Нива» не уступил дорогу «Тойоте» и после столкновения с японской иномаркой улетел на тротуар. Машина встала на бок. Обоих водителей увезли в больницу. Мужчина, руливший «Шевроле-Нива», умер в реанимации.

У "Тойоты" в результате аварии сильно разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Тойоты" в результате аварии сильно разбит капот.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На видео можно заметить, что «Шевроле-Нива» после удара стала кувыркаться, вначале встала на крышу, а потом уже на бок.

В полиции сообщили о возрасте водителей – погибшему водителю было 43 года, мужчине, рулившему «Тойотой», 45 лет. Оба воронежцы.

В причинах ДТП продолжают разбираться.

Смертельное ДТП в центре Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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