Появилось видео аварии в центре Воронежа, где погиб водитель «Шевроле-Нива»
В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили видео смертельного ДТП на улице Фридриха Энгельса. Напомним, водитель «Шевроле-Нива» не уступил дорогу «Тойоте» и после столкновения с японской иномаркой улетел на тротуар. Машина встала на бок. Обоих водителей увезли в больницу. Мужчина, руливший «Шевроле-Нива», умер в реанимации.
У "Тойоты" в результате аварии сильно разбит капот.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
На видео можно заметить, что «Шевроле-Нива» после удара стала кувыркаться, вначале встала на крышу, а потом уже на бок.
В полиции сообщили о возрасте водителей – погибшему водителю было 43 года, мужчине, рулившему «Тойотой», 45 лет. Оба воронежцы.
В причинах ДТП продолжают разбираться.
Смертельное ДТП в центре Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU