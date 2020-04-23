2020-04-23T12:41:32+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа ответила по телефону на "контрольные" вопросы и лишилась 244 тыс рублей

Аферисты за сутки обманули десятерых жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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За 22 апреля жертвами мошенников стали 10 жителей Воронежской области. Причем, их обманули дистанционно, в совокупности воронежцы лишились миллиона рублей. Практически во всех случаях аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности финансовых организаций. Потерпевшие сообщали «банковским служащим» и «кредитным менеджерам» данные своей карты, коды из СМС-сообщений, либо сами переводили деньги мошенникам за различные товары или услуги.

48-летней жительнице Воронежа лже-сотрудник службы безопасности банка сообщил, что с ее карты пытаются похитить средства, поэтому необходимо ответить на «контрольные» вопросы, чтобы вновь получить доступ к своим деньгам. Женщина продиктовала код из СМС-сообщения, после чего мошенники похитили у нее 244 тысячи рублей.

Будьте бдительны: не сообщайте личные данные неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений. При звонках якобы из банка сбрасывайте вызов и перезванивайте на номер, указанный на оборотной стороне банковской карты. Научите финансовой грамотности своих пожилых родственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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