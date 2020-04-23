В период самоизоляции 80 воронежских работников культуры дистанционно повысили квалификацию

23 Апр 2020 2020-04-23T10:43:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока культурные учреждения закрыты из-за режима самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом, воронежские сотрудники этой сферы совершенствуют свои навыки в режиме #лучшедома. В марте-апреле около 80 человек повысили свою профессиональную квалификацию - это работники театров, музеев, библиотек и других учреждений культуры региона. Они проходили специальную программу дистанционного обучения на базе Санкт-Петербургского института культуры.

Всего в течение 2020 года повысят квалификацию порядка 360 специалистов. Они будут совершенствовать свое мастерство в лучших учебных заведениях России - Академии Русского балета имени Вагановой, институте кинематографии имени Герасимова, РАТИ-ГИТИС, Дальневосточном институте искусств, Краснодарском институте культуры, Российской академии музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургском институте культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU