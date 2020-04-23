2020-04-23T09:05:07+03:00
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Стилист из Воронежа устроит шоу в своей гардеробной

В условиях самоизоляции Александр Рогов будет вести передачу из своей квартиры
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Александр Рогов.Александр Рогов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Как освежить лицо и убрать мешки под глазами, в чём лучше ходить дома, можно ли носить длинные волосы после сорока пяти –– на эти и другие вопросы зрителей Александр Рогов ответит им лично в формате видеосвязи. Известный стилист, уроженец Воронежа продолжит преображать девушек в режиме самоизоляции - из собственного дома.

- К сожалению, нам пришлось временно закрыть проект "Рогов в городе", потому что мы не можем сейчас ездить по городам, и найти ему модную замену. Новый формат мне кажется актуальным, потому что часто меня спрашивают об уходе за собой в условиях самоизоляции. Мы покажем, как можно развлечь себя дома: покрасить джинсы или футболку, устроить модные и спортивные челленджи, сыграть в фанты и многое другое, - отметил Александ Рогов.

Модные советы также дадут помощницы Александра - визажист Елена Крыгина и стилист по волосам Елена Немцева.

Съёмки программы проходят в квартире самого Рогова. Известный стилист покажет, как делает зарядку, кормит любимого кота и даже пригласит камеру в свою гардеробную.

Шоу будет выходить по воскресеньям в 9.00 с 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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