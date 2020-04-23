2020-04-23T08:16:04+03:00
Звезды

Мужской хор споёт воронежцам онлайн хит «Я люблю тебя жизнь»

Филармония продолжает дистанционные концерты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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«Филармония дома» продолжает виртуальное общение с воронежцами. Сегодня в 11.00 «Воронежские девчата» споют в прямом эфире «Синий платочек».

24 апреля в 16.00 в рубрике «Музыка лечит» на вопросы воронежцев онлайн ответит дирижер Воронежского академического симфонического оркестра Игорь Вербицкий.

25 апреля в 11.00 в рубрике «Домашние концерты» Мужской хор филармонии исполнит песню Колмановского на стихи Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь».

А 26 апреля в 11.00 покажут запись концерта Губернаторского эстрадно-духового оркестра.

Посмотреть концерты можно бесплатно в аккаунте филармонии ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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