2020-04-22T19:41:39+03:00
Общество

В Воронеже отменили исследование гомосексуалистов для борьбы с ВИЧ

Планировалось собрать данные о ста мужчинах, практикующих однополый секс
Олег ИВАНОВ
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Отбор респондентов должен был пройти необычным способомОтбор респондентов должен был пройти необычным способомФото: Нигина БЕРОЕВА
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- Хайп в СМИ нанес урон борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, - заявили 22 апреля в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Дело в том, что в Воронеже отметили тендер на исследование мужчин, практикующих однополый секс. Отмену объясняют вмешательством СМИ в работу медиков.

Напомним, в техническом задании сказано, что в области искали подрядчика, которые должен был собрать данные о 100 гомосексуалистах от 18 до 49 лет, вступавших в половой акт не позже, чем за месяц до исследования. Начальная, она же максимальная, стоимость работ оценивалась в 248,5 тысяч рублей.

- В 2019 году одной из новых для нашей области ключевых групп по распространению ВИЧ-инфекции стали мужчины, имеющие секс с мужчинами. В последние годы отмечается стабильный рост числа заразившихся ВИЧ именно при однополых контактах. Биоповеденческое исследование, проведенное Центром СПИД в прошлом году, выявило высокую долю рискованных практик среди мужчин, предпочитающих однополый секс - 5%-й уровень инфицирования свидетельствует о развитии концентрированной эпидемии в этой ключевой группе. Исследование помогло в разработке мер по снижению распространения ВИЧ-инфекции на территории региона, - комментируют в пресс-службе облздрава.

Без исследований, как утверждают медики, невозможно определить, какие поведенческие риски ведут к распространению инфекции и какие действия необходимо предпринять, чтобы сдерживать рост числа заболевших.

Отметим, что заболеваемость ВИЧ среди жителей области почти в 2 раза ниже среднероссийской: в России в 2019 году приходилось 64,5 случая на 100 тысяч населения, в Воронежской области – 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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