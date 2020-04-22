2020-04-22T19:24:46+03:00
Общество

В Воронеже назначили руководителя управления административно-технического контроля

Кроме того, от приставки «и.о.» избавился глава городского управления строительной политики
Олег ИВАНОВ
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Геннадий Голиков и Александр ПрихожаевГеннадий Голиков и Александр ПрихожаевФото: с сайта мэрии Воронежа
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В мэрии Воронежа произошли кадровые изменения. Так, с 20 апреля городским управлением административно-технического контроля руководит Геннадий Голиков. До этого он занимал посты в подразделениях МВД России по Воронежской, Новгородской областям и в Москве. Работал помощником председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания. Награжден медалью «За отвагу».

Кроме того, 21 апреля руководителем управления строительной политики Воронежа переведен Александр Прихожаев. Его кандидатура прошла согласование на заседании Воронежской городской Думы 27 марта. До этого он исполнял обязанности руководителя управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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