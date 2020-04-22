Пенсионерка из Воронежской области обокрала с помощью мобильного банка свою подругу

22 Апр 2020 2020-04-22T18:59:54+03:00

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Почему-то бытует мнение, что пенсионеры, особенно в области, далеки от технологий. Как показал пример из Панинского района это совсем не так. Местная 71-летняя жительница, например, свободно пользовалась системой мобильного банка. Проблема у нее возникла с другим, а точнее с другой - 61-летней соседской.

Та пришла в гости к старшей приятельнице, мол, помочь по хозяйству. Сама же взяла телефон и перевела на свой банковский счет 21 тысячу рублей. После этого гостья ушла к себе домой.

- Спустя месяц, пенсионерка попыталась расплатиться в местном магазине банковской картой и обнаружила отсутствие на счету каких-либо средств. Она решила обратиться в полицию, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Выйти на соседку оперативника удалось скоро, но недостаточно для того, чтобы она не успела растратить чужие средства. Теперь ей нужно ответить за кражу (часть 3 статьи 158 УК РФ). Пока она сидит дома под подпиской о надлежащем поведении. Ближайшие шесть лет пенсионерка может провести в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU