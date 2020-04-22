В Воронеже подписали соглашение о передаче парка «Дельфин» в концессию

22 Апр 2020 2020-04-22T18:41:11+03:00

Общественное пространство должно значительно измениться в ближайшие два года

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В Воронеже подписали концессионное соглашение на реконструкцию парка «Дельфин» (ул. Остужева, 2). Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

Договор будет действовать на 25 лет. Мы уже рассказывали, что ориентировочная сумма инвестиций составит порядка 140 млн рублей. Было известно и имя бизнесмена, который готов вложиться в парк - Эдуард Толоконников, собственник крупной компании DELC, годовой оборот которой около 1 млрд рублей.

Для города это будет первый столь масштабный опыт по привлечению средств частного инвестора в реконструкцию и развитие озелененной территории.

В течение 8 месяцев будет разработана проектно-сметная документация, проведена экологическая экспертиза проекта, также предстоит пройти и ряд иных предусмотренных законом процедур. После этого инвестор приступит к работам.

- Всего на проведение реконструкции дается 2 года. На протяжении остального времени действия соглашения концессионеру предстоит за собственный счет содержать парк в нормативном состоянии, благоустраивать его, менять морально и физически устаревшее оборудование, - напомнили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU