Владимир Нетёсов: «Банкам необходимо выработать адресный подход к представителям бизнеса в период пандемии»
В региональном парламенте обсудили вопросы банковского кредитования бизнеса и населения в период пандемии коронавируса, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Дискуссия состоялась в рамках очередного заседания парламентского Совета по устойчивому развитию экономики региона.
В работе Совета приняли участие депутаты Воронежской областной Думы, представители исполнительных органов власти области, предпринимательских и общественных структур, руководители банковского сообщества региона.
ИСТОЧНИК KP.RU