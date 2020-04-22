2020-04-22T16:40:05+03:00
Общество

В воронежском микрорайоне Подгорное завершается монтаж волейбольной площадки

Коробку устанавливают в парке «Осинки»
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В микрорайоне Подгорное продолжается благоустройство зоны отдыха на пересечении улиц Церковной, Серафима Саровского и переулка Осинки. Работы здесь начались в 2019 году, а теперь приближаются к завершению.

К этому моменту по периметру будущей волейбольной площадки установили ограждение. Как только позволят погодные условия, коробку оснастят входными калитками и настелют покрытие.

Напомним, инициатива благоустройства сквера принадлежит местным жителям. Раньше здесь был лог, постепенно превратившийся в свалку. В прошлом году парк очистили от мусора и растительной поросли, посадили молодые деревья и залили бетонное основание под площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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