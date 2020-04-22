В Воронежской области уменьшилось число заболеваний гриппом и другими ОРВИ
Санитарные врачи сообщили данные о количестве заболевших гриппом и другими ОРВИ с 13 по 19 апреля. В Воронежской области за прошлую неделю обратились за медицинской помощью 3689 людей, подхвативших эти хвори. 1632 из них – дети до 14 лет.
Общее число заболевших жителей области меньше уровня прошлой недели на 23,4 процента и на 59% ниже уровня эпидпорога.
Специалисты Роспотребнадзора просят не забывать простейшие меры профилактики, эффективные в борьбе не только с гриппом, но и с новым коронавирусом:
при необходимости куда-то выйти старайтесь соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
тщательно мойте руки с мылом, возвращаясь домой с улицы, после туалета и перед едой;
обрабатывайте руки кожными антисептиками на спиртовой основе;
регулярно проводите влажную уборку, проветривайте комнаты;
соблюдайте нормальный режим питания, труда и отдыха;
при первых признаках заболевания обращайтесь к врачу (это может помочь сохранить не только здоровье, но и жизнь).
ИСТОЧНИК KP.RU