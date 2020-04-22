В Воронежской области уменьшилось число заболеваний гриппом и другими ОРВИ

22 Апр 2020 2020-04-22T16:31:45+03:00

По сравнению с прошлой неделей их убавилось на 23 процента

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Санитарные врачи сообщили данные о количестве заболевших гриппом и другими ОРВИ с 13 по 19 апреля. В Воронежской области за прошлую неделю обратились за медицинской помощью 3689 людей, подхвативших эти хвори. 1632 из них – дети до 14 лет.

Общее число заболевших жителей области меньше уровня прошлой недели на 23,4 процента и на 59% ниже уровня эпидпорога.

Специалисты Роспотребнадзора просят не забывать простейшие меры профилактики, эффективные в борьбе не только с гриппом, но и с новым коронавирусом:

при необходимости куда-то выйти старайтесь соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга;

тщательно мойте руки с мылом, возвращаясь домой с улицы, после туалета и перед едой;

обрабатывайте руки кожными антисептиками на спиртовой основе;

регулярно проводите влажную уборку, проветривайте комнаты;

соблюдайте нормальный режим питания, труда и отдыха;

при первых признаках заболевания обращайтесь к врачу (это может помочь сохранить не только здоровье, но и жизнь).

ИСТОЧНИК KP.RU