В Воронеже сняли на видео саксофониста, устроившего концерт во дворе во время самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T16:02:28+03:00

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«Апподирую стоя», «Красавчик», «Тоже хочу на такой концерт» - такие комментарии оставляли воронежцы под видео выступления саксофониста, запись появилась накануне в социальных сетях. Музыкант устроил импровизированное выступление во дворе у дома №122 по Московскому проспекту. Стоит отметить, что зрителей вокруг мужчины нет, а снимали его по-видимому из окон квартир.

Напомним, что до конца апреля в Воронеже и области действует режим самоизоляции. Помимо ТЦ и ТРЦ до особого распоряжения прекращатили работу аутлет-центры и ярмарки, гостиницы, отели, салоны красоты, СПА, массажные салоны, солярии, бани, и прочие заведения, где собиралось большое количество людей.

Отметим, что в то время, когда пандемия коронавируса только-только разгоралась в Европе, а местных жителей попросили оставаться дома, многие итальянцы устраивали концерты прямо на балконах. Видимо, теперь что-то подобное может начаться и у нас.

- Я восхищаюсь такими людьми! Если бы умела, вышла бы на балкон с баяном, хоть чуть-чуть бабулек повеселить, - написала в комментариях к видео Татьяна Субботина. Впрочем, нашлись и другие воронежцы, которые поддержали бы подобную концертную инициативу.

Саксофонист в воронежском дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU