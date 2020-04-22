2020-04-22T16:44:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежские остановки начали дезинфицировать от коронавируса

Обработку проводят на улицах Центрального и Ленинского районов
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото мэрии ВоронежаФото мэрии Воронежа
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Вслед за обработкой общественного транспорта и водителей маршруток в Воронеже начали дезинфицировать остановочные павильоны. С такой инициативой выступили в мэрии.

- Дополнительно «РВК-Воронеж» предоставил нам 50 кубометров обеззараживающей жидкости. Мы приступаем к обработке остановочных павильонов. Кроме того, закупили 70 тысяч масок для сотрудников, в том числе, для комбинатов благоустройства, - рассказал мэр Вадим Кстенин.

Активнее всего обрабатывают остановки в центре города - в Центральном и Ленинском районах, где самый большой трафик пассажиров. Для этих целей сотрудники Правобережных очистных сооружений подготовили 5-процентный раствор гипохлорита натрия, который обладает бактерицидным и спорицидным свойствами.

- Чтобы приготовить дезинфицирующее средство, в наполненную водой поливомоечную машину объемом 10 кубометров добавляют 250 литров действующего вещества. В такой концентрации средство безопасно для человека, экологии и обладает не таким едким запахом, как обычная хлорка. При этом его бактерицидные свойства сохраняются, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

Рабочие распыляют дезраствор также и на лавочки, расположенные в общественных местах. Вслед за центральными улицами практику обработки павильонов расширят на всей районы города.

Обработка остановок в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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