Воронежские остановки начали дезинфицировать от коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T16:44:43+03:00

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Вслед за обработкой общественного транспорта и водителей маршруток в Воронеже начали дезинфицировать остановочные павильоны. С такой инициативой выступили в мэрии.

- Дополнительно «РВК-Воронеж» предоставил нам 50 кубометров обеззараживающей жидкости. Мы приступаем к обработке остановочных павильонов. Кроме того, закупили 70 тысяч масок для сотрудников, в том числе, для комбинатов благоустройства, - рассказал мэр Вадим Кстенин.

Активнее всего обрабатывают остановки в центре города - в Центральном и Ленинском районах, где самый большой трафик пассажиров. Для этих целей сотрудники Правобережных очистных сооружений подготовили 5-процентный раствор гипохлорита натрия, который обладает бактерицидным и спорицидным свойствами.

- Чтобы приготовить дезинфицирующее средство, в наполненную водой поливомоечную машину объемом 10 кубометров добавляют 250 литров действующего вещества. В такой концентрации средство безопасно для человека, экологии и обладает не таким едким запахом, как обычная хлорка. При этом его бактерицидные свойства сохраняются, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

Рабочие распыляют дезраствор также и на лавочки, расположенные в общественных местах. Вслед за центральными улицами практику обработки павильонов расширят на всей районы города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/774783" frameborder="0"></iframe> Обработка остановок в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU