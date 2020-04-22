Воронежские остановки начали дезинфицировать от коронавируса
Вслед за обработкой общественного транспорта и водителей маршруток в Воронеже начали дезинфицировать остановочные павильоны. С такой инициативой выступили в мэрии.
- Дополнительно «РВК-Воронеж» предоставил нам 50 кубометров обеззараживающей жидкости. Мы приступаем к обработке остановочных павильонов. Кроме того, закупили 70 тысяч масок для сотрудников, в том числе, для комбинатов благоустройства, - рассказал мэр Вадим Кстенин.
Активнее всего обрабатывают остановки в центре города - в Центральном и Ленинском районах, где самый большой трафик пассажиров. Для этих целей сотрудники Правобережных очистных сооружений подготовили 5-процентный раствор гипохлорита натрия, который обладает бактерицидным и спорицидным свойствами.
- Чтобы приготовить дезинфицирующее средство, в наполненную водой поливомоечную машину объемом 10 кубометров добавляют 250 литров действующего вещества. В такой концентрации средство безопасно для человека, экологии и обладает не таким едким запахом, как обычная хлорка. При этом его бактерицидные свойства сохраняются, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.
Рабочие распыляют дезраствор также и на лавочки, расположенные в общественных местах. Вслед за центральными улицами практику обработки павильонов расширят на всей районы города.
Обработка остановок в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU