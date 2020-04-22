2020-04-22T16:14:27+03:00
Общество

Воронежским одиноким мамам, которых не отпускают с работы, посоветовали писать электронные письма

Из-за того, что так и не создали дежурные группы в детсадах, такие женщины оказались в безвыходной ситуации
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
У некоторых мам не будет другого выхода, кроме как оставить ребенка одного.У некоторых мам не будет другого выхода, кроме как оставить ребенка одного.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

В одной из воронежских соцсетей женщина разместила пост, где делится своим недоумением, что делать одиноким работающим мамам в условиях, когда нет возможности отвести ребенка в детсад. Дежурные группы, которые обещали власти, на деле так и не открылись. И даже официальные источники информации это не опровергают.

- В связи с эпидемией закрыты детские сады, дежурных групп так и нет, я воспитываю ребенка одна, на работу ходить мне нужно, вопрос как? Обзвонила все, что могла, но так и не услышала, что же делать в сложившейся ситуации. Куда же обращаться в итоге?! – спрашивает автор поста.

Самое удивительное, что непонятно куда. В региональной инспекции труда пояснили, что такая ситуация не регулируется трудовым кодексом, а значит, работодателя не могут обязать пойти навстречу женщине. Посоветовали только написать обращение в электронную приемную мэрии. Логика такая: чем больше жалоб матерей, тем сильнее возрастает вероятность, что созданием дежурных групп все же займутся всерьез.

\Напомним, руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов ранее сообщал, что открыты шесть дежурных групп в детсадах Воронежа, а также еще несколько в дошкольных учреждениях Нововоронежа. Однако добавил, что создают их лишь в случае крайней необходимости.

Также порекомендовали написать обращение в приемную губернатора. Тогда появится вероятность, что чиновники могут связаться с работодателем и попытаться его убедить отпустить сотрудницу на «удаленку» или, если такой возможности нет, так сказать, в оплачиваемую самоизоляцию. Но опять же: железной уверенности, что начальник обязан в этом случае повести себя по-человечески, а не исходя из интересов своего кошелька, нет.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области 22 апреля изолировали еще 58 человек с подозрением на коронавирус
В Воронеже отменили исследование гомосексуалистов для борьбы с ВИЧ
В Воронеже назначили руководителя управления административно-технического контроля
Пенсионерка из Воронежской области обокрала с помощью мобильного банка свою подругу
В Воронеже подписали соглашение о передаче парка «Дельфин» в концессию
Владимир Нетёсов: «Банкам необходимо выработать адресный подход к представителям бизнеса в период пандемии»
Минтранс поможет закупить 56 низкозольных маршрутных автобусов для Воронежа
В Воронеже быстро возведут инфекционную больницу для борьбы с коронавирусом
В воронежском микрорайоне Подгорное завершается монтаж волейбольной площадки
В Воронежской области уменьшилось число заболеваний гриппом и другими ОРВИ
Воронежские остановки начали дезинфицировать от коронавируса
В Воронеже сняли на видео саксофониста, устроившего концерт во дворе во время самоизоляции
Воронежским одиноким мамам, которых не отпускают с работы, посоветовали писать электронные письма
В Воронежской области 362 пары сыграют свадьбы на Красную горку, несмотря на коронавирус
Губернатор Воронежской области в режиме видеоконференции встретится с Владимиром Путиным
В Воронеже женщина поверила мошеннику и лишилась 150 тысяч рублей
В Воронежской области двое рецидивистов взяли в заложники таксиста
Жители Воронежской области стали реже болеть пневмонией, чем в 2019 году
В Воронежской области 91-летняя бабушка добивается звания ветерана войны
В Воронеже 15-летний школьник с подругой перевернулся на мотоцикле
В МЧС предупредили воронежцев о сильном ветре
В Воронежской области число проведенных тестов на коронавирус перевалило за 22 тысячи
Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых
Воронежский журфак прощается с легендарным преподавателем
У врача поликлиники Воронежской области заподозрили коронавирус
В воронежских многоэтажках начнут заваривать мусоропроводы