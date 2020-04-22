Воронежским одиноким мамам, которых не отпускают с работы, посоветовали писать электронные письма

22 Апр 2020 2020-04-22T16:14:27+03:00

У некоторых мам не будет другого выхода, кроме как оставить ребенка одного. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Из-за того, что так и не создали дежурные группы в детсадах, такие женщины оказались в безвыходной ситуации

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В одной из воронежских соцсетей женщина разместила пост, где делится своим недоумением, что делать одиноким работающим мамам в условиях, когда нет возможности отвести ребенка в детсад. Дежурные группы, которые обещали власти, на деле так и не открылись. И даже официальные источники информации это не опровергают.

- В связи с эпидемией закрыты детские сады, дежурных групп так и нет, я воспитываю ребенка одна, на работу ходить мне нужно, вопрос как? Обзвонила все, что могла, но так и не услышала, что же делать в сложившейся ситуации. Куда же обращаться в итоге?! – спрашивает автор поста.

Самое удивительное, что непонятно куда. В региональной инспекции труда пояснили, что такая ситуация не регулируется трудовым кодексом, а значит, работодателя не могут обязать пойти навстречу женщине. Посоветовали только написать обращение в электронную приемную мэрии. Логика такая: чем больше жалоб матерей, тем сильнее возрастает вероятность, что созданием дежурных групп все же займутся всерьез.

\Напомним, руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов ранее сообщал, что открыты шесть дежурных групп в детсадах Воронежа, а также еще несколько в дошкольных учреждениях Нововоронежа. Однако добавил, что создают их лишь в случае крайней необходимости.

Также порекомендовали написать обращение в приемную губернатора. Тогда появится вероятность, что чиновники могут связаться с работодателем и попытаться его убедить отпустить сотрудницу на «удаленку» или, если такой возможности нет, так сказать, в оплачиваемую самоизоляцию. Но опять же: железной уверенности, что начальник обязан в этом случае повести себя по-человечески, а не исходя из интересов своего кошелька, нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU