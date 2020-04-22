В Воронежской области 362 пары сыграют свадьбы на Красную горку, несмотря на коронавирус

22 Апр 2020 2020-04-22T15:30:50+03:00

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Свадьба на Красную Горку издревле считалась в народе доброй приметой. И хотя в первое воскресенье после Пасхи брак не регистрируют, молодожены все равно ориентируются на ближайшие даты: в этом году это 24 и 25 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ЗАГС Воронежской области на эти даты записались 362 пары: 186 в Воронеже и 176 в области. Однако все регистрации пройдут в неторжественном формате - коронавирус-то пока никто не отменял.

Воронежские молодожены, как оказалось, отнеслись к ситуации с пониманием, и большинство из них перенесли церемонии на летние месяцы. Те, кто решил все-таки зарегистрироваться отношения, скромно расписываются.

- Жениться в период карантина хоть и выгодно, но непросто. Но даже такие трудности не пугают будущих молодоженов. А некоторые пары даже рады ограничениям, говоря, что мечтали просто расписаться, но не знали, как сказать об этом многочисленным родственникам, чтобы не обиделись, - комментируют в пресс-службе ЗАГС Воронежской области.

Напомним, в апреле регистрации проходят в камерном формате: на церемонии присутствуют только жених, невеста и регистратор. Исключений не будет и в канун Красной горки.

Во время регистрации молодожены и сотрудники отделов ЗАГС должны быть в масках и перчатках. Тем, у кого их нет, выдадут одноразовые средства защиты на время регистрации.

Помещения, где проходят регистрации, дезинфицируют после каждой пары. Кроме того, в отделах ЗАГС каждый час проводится санитарная обработка дверных ручек и пола хлорсодержащим раствором.

Для сравнения в 2018 году в канун Красной горки (13 и 14 апреля) зарегистрировали брак – 324 пары. В 2019 году браки регистрировали только в субботу 4 мая, поэтому число свадеб было невелико – 186.

Кстати, корреспондент «КП-Воронеж» поговорила с невестами и выяснила, как Covid-19 изменил их планы, а один из главных дней в жизни оказался под угрозой срыва.

ИСТОЧНИК KP.RU