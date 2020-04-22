2020-04-22T15:09:42+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области в режиме видеоконференции встретится с Владимиром Путиным

Глава региона, вероятно, обсудит с президентом ситуацию с распространением коронавируса
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Глава региона готовится к беседеГлава региона готовится к беседеФото: принтскрин видео.
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В пресс-службе правительства Воронежской области 22 апреля сообщили, что губернатор Александр Гусев готовится к беседе с президентом Владимиром Путиным. «Встреча» должна пройти по видеосвязи. Круг вопросов, которые глава региона будет обсуждать с президентом не уточняется.

Однако до этого Владимир Путин уже провел аналогичную рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Они обсудили, в частности, ситуацию с распространением коронавируса в регионе, а также то, как развиваются намеченные на ближайшее время проекты. Можно предположить, что те же темы будут затронуты и во время беседы с Александром Гусевым.

Отметим, что последние новости на 22 апреля 2020-го о ситуации с коронавирусом в регионе, вы можете прочесть на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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