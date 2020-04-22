2020-04-22T14:49:38+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина поверила мошеннику и лишилась 150 тысяч рублей

Аферист действовал по обычной схеме, представившись банковским работником
Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 21 апреля, на мобильник 51-летней женщины, живущей в Левобережном районе, позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка. И заявил, что карту собеседницы атаковали хакеры, которые могут снять все деньги. И посоветовал сделать несколько операций и ввести код, который придет на телефон смс-сообщением. Женщина поверила и согласилась. В процессе всех этих действий аферист узнал данные карты и снял с нее 150 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). 21 апреля наши сотрудники зарегистрировали еще три подобных преступления, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Напоминаем: не верьте незнакомцам, предлагающим вам под разными предлогами сообщить им ваши персональные данные, особенно сведения о банковских картах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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