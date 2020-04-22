В Воронежской области двое рецидивистов взяли в заложники таксиста
31-летний житель Калача Воронежской области работает таксистом. На днях диспетчер предложил ему взять поездку в пределах города - мужчина согласился. Правда, когда в салон автомобиля завалились двое клиентов, маршрут пришлось поменять. Один из пассажиров, размахивая ножом, велел отправляться в сторону Павловска, а затем и вовсе в Воронеж.
По дороге налетчики забрали у водителя сотовый телефон, навигатор и 1,5 тысячи рублей. Доехав до Воронежа, таксист решил выиграть время и попросил разрешения купить воды. Грабители отпустили мужчину, а сами остались наблюдать за ним из машины.
Когда водитель вернулся к автомобилю одного из похитителей не было внутри, а второй - спал. Таксист не растерялся и поехал по трассе. Вскоре он заметил наряд ДПС у обочины. Им-то он и сдал спящего 43-летнего грабителя.
В течение нескольких часов задержали и второго преступника - ему также 43 года. Он оказался в квартире у приятельницы.
Оба налетчика ранее не раз «сидели» за кражи и наркотики. Сейчас они находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ) - а это до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU