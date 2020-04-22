Жители Воронежской области стали реже болеть пневмонией, чем в 2019 году

22 Апр 2020 2020-04-22T13:23:14+03:00

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Областные власти уточнили данные регионального управления Роспотребнадзора по случаям пневмонии. По данным региональной администрации эту болезнь в первом квартале 2020 года диагностировали у 5226 наших земляков. За аналогичный период 2019-го эти цифры были немного побольше – 5705.

Также в правительстве области разъяснили, почему у санитарных врачей были другие сведения по этим заболеваниям. Напомним, сотрудники Роспотребнадзора недавно сообщали о том, что число случаев пневмонии увеличилось на 18,3 процента. Оказалось, что по оперативным донесениям, передаваемых медицинскими организациями об этих болезнях, так оно и есть. Но в них были учтены далеко не все случаи.

Пневмония часто является следствием заболевания коронавирусом, от которого в Воронежской области умерли семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU