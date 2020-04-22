В Воронежской области 91-летняя бабушка добивается звания ветерана войны

22 Апр 2020 2020-04-22T13:05:28+03:00

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В прокуратуру Верхнемамонского района обратилась 91-летняя бабушка. Одинокая пожилая женщина поделилась своей проблемой: ей не дают удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, а значит, она не может получить социальные выплаты.

Женщина утверждает, что имеет право на получение этого документа, так как она во время войны проработала в тылу не меньше полугода (по закону такие люди приравниваются к ветеранам). Работники местного отделения управления соцзащиты отказали ей, мотивируя это тем, что у нее нет документов, подтверждающих трудовую деятельность в колхозе.

Прокуратура района обратилась в суд с иском. В нем представители надзорного ведомства просят обязать управление соцзащиты выдать пожилой женщине удостоверение ветерана.

ИСТОЧНИК KP.RU