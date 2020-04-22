В Воронеже 15-летний школьник с подругой перевернулся на мотоцикле
15-летний школьник на мотоцикле «Ямаха YBR» ехал по улице Шишкова в сторону бульвара Победы, но не справился с управлением и вылетел на обочину. ДТП случилось 21 апреля примерно в 21.25 у дома №84 соответственно по улице Шишкова.
В аварии пострадал не только юный водитель мотоцикла, но и его пассажир - 17-летняя девушка. С различными травмами их отвезли в медучреждение.
- Водитель и пассажир мотоцикла находились в мотошлемах, без специальной экипировки. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Госавтоинспекция обращает внимание, что несовершеннолетние мотоциклисты зачастую не знают правил дорожного движения - в таких условиях риск ДТП возрастает в несколько раз.
ИСТОЧНИК KP.RU