В Воронежской области МЧС предупреждает о сильном ветре

22 Апр 2020 2020-04-22T12:54:33+03:00

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В региональном МЧС предупреждают: 23 апреля ожидается усиление западного ветра. Возможны порывы до 15-19 м/с.

Жителей области предупреждают: в такую погоду нужно закрепит шаткие конструкции, нельзя стоять под электрическими столбами и тем более подходить к оборванным проводам. Лучше вообще не выходить из дома, тем более в условиях режима всеобщей самоизоляции. Если оказались в парке или в лесу, не прячьтесь под высокими деревьями. Если ветер застал на улице, лучше зайти в подземный переход или подъезд. Нельзя стоять у стен домов, сверху может упасть кирпич или часть покрытия крыши. Не оставляйте без присмотра детей!

Если все-таки случилось ЧП, звоните 01, с мобильного 112 или по телефону доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU