В Воронежской области число проведенных тестов на коронавирус перевалило за 22 тысячи

22 Апр 2020 2020-04-22T12:24:15+03:00

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Санитарные врачи сообщили свежие цифры по тестам на коронавирус. По данным регионального управления Роспотребнадзора, медицинские работники провели уже 22061 лабораторное исследование. Напомним, тесты в Воронежской области стали проводить сразу после получения соответствующей лицензии, ранее результаты анализов направляли в Москву.

По данным на утро 22 апреля, коронавирусом заболели уже 236 человек, находящихся в Воронежской области, еще 262 под подозрением на эту заразу лежат в больницах. Семь человек в нашем регионе умерли от этой болезни, 30 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU