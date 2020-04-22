В Воронежской области число проведенных тестов на коронавирус перевалило за 22 тысячи
Санитарные врачи сообщили свежие цифры по тестам на коронавирус. По данным регионального управления Роспотребнадзора, медицинские работники провели уже 22061 лабораторное исследование. Напомним, тесты в Воронежской области стали проводить сразу после получения соответствующей лицензии, ранее результаты анализов направляли в Москву.
По данным на утро 22 апреля, коронавирусом заболели уже 236 человек, находящихся в Воронежской области, еще 262 под подозрением на эту заразу лежат в больницах. Семь человек в нашем регионе умерли от этой болезни, 30 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU