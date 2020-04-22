Воронежский журфак прощается с легендарным преподавателем

22 Апр 2020 2020-04-22T12:11:20+03:00

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Воронежский журфак скорбит. На 80-м году жизни не стало легендарного преподавателя Виктора Гаага. Об этом 21 апреля сообщил на своей странице в Facebook декан факультета Владимир Тулупов.

Виктор Владимирович работал на родном журфаке с 1979 года. Сначала старшим преподавателем кафедры теории и практики журналистики, а затем и заведующим комплексом учебных творческих студий. Много лет был заместителем декана по воспитательной работе.

Строки, написанные еще одним основателем факультета Вадимом Кулиничевым, истинно отражают, какого масштаба человек был Виктор Гааг:

«Он может прочитать лекцию, сделать стилистическую правку любого текста, написать публицистическую статью или тезисы к научной конференции, снять фильм, сочинить стихи и, если в отличной форме, выдать на ваших глазах остроумный экспромт. Но Бог дал его голове и руки, которые могут вырезать из липы ложку, сплести корзину или дачное кресло, смастерить стол, скамью, табуретку и - даже построить дом.

На журфаке два многоликих умения Гаага сошлись вплотную. Он проводит занятия в аудитории, в которой сидят за столами, сделанными им. А звукоизоляция в потенциальной телестудии удостоилась высокой оценки опытных телеоператоров.

И если какой-нибудь родственный факультет начинает хвастать перед нами своими достижениями, последний, самый сильный козырь - все равно в наших руках. Мы говорим: «А у нас есть Гааг!» - и оппоненты замолкают, потому что крыть нечем».

Близкие прощаются с Виктором Владимировичем сегодня, 22 апреля. Когда ситуация с коронавирусом закончится, семья обещают устроить вечер памяти для всех желающих.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным Виктора Гаага. Светлая память..

ИСТОЧНИК KP.RU