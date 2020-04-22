Воронежский журфак прощается с легендарным преподавателем
Воронежский журфак скорбит. На 80-м году жизни не стало легендарного преподавателя Виктора Гаага. Об этом 21 апреля сообщил на своей странице в Facebook декан факультета Владимир Тулупов.
Виктор Владимирович работал на родном журфаке с 1979 года. Сначала старшим преподавателем кафедры теории и практики журналистики, а затем и заведующим комплексом учебных творческих студий. Много лет был заместителем декана по воспитательной работе.
Строки, написанные еще одним основателем факультета Вадимом Кулиничевым, истинно отражают, какого масштаба человек был Виктор Гааг:
«Он может прочитать лекцию, сделать стилистическую правку любого текста, написать публицистическую статью или тезисы к научной конференции, снять фильм, сочинить стихи и, если в отличной форме, выдать на ваших глазах остроумный экспромт. Но Бог дал его голове и руки, которые могут вырезать из липы ложку, сплести корзину или дачное кресло, смастерить стол, скамью, табуретку и - даже построить дом.
На журфаке два многоликих умения Гаага сошлись вплотную. Он проводит занятия в аудитории, в которой сидят за столами, сделанными им. А звукоизоляция в потенциальной телестудии удостоилась высокой оценки опытных телеоператоров.
И если какой-нибудь родственный факультет начинает хвастать перед нами своими достижениями, последний, самый сильный козырь - все равно в наших руках. Мы говорим: «А у нас есть Гааг!» - и оппоненты замолкают, потому что крыть нечем».
Близкие прощаются с Виктором Владимировичем сегодня, 22 апреля. Когда ситуация с коронавирусом закончится, семья обещают устроить вечер памяти для всех желающих.
«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным Виктора Гаага. Светлая память..
ИСТОЧНИК KP.RU