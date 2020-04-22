У врача поликлиники Воронежской области заподозрили коронавирус
Сотрудника одной из поликлиник Новохоперска проверяют на коронавирус. Об этом сообщили местные жители. Информацию подтвердили в областном правительстве.
- Мужчина с признаками ОРВИ находится на домашней самоизоляции. Он ожидает результаты теста на коронавирус, - сообщили в пресс-службе областной администрации.
Напомним, 11 апреля стало известно о том, что заразилась коронавирусом врач-реаниматолог областной больницы № 1 Светлана Зинчук. Диагноз ей поставили по результатам компьютерной томограммы (КТ) легких. Также коронавирус обнаружили у врача, который делал ей КТ, а потом и у мужа женщины-реаниматолога.
ИСТОЧНИК KP.RU