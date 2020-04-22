У врача поликлиники Воронежской области заподозрили коронавирус

22 Апр 2020 2020-04-22T12:06:01+03:00

Врач дома ждет результаты теста на коронавирус. Фото: из архива «КП»

Мужчина пока находится на домашней самоизоляции

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Сотрудника одной из поликлиник Новохоперска проверяют на коронавирус. Об этом сообщили местные жители. Информацию подтвердили в областном правительстве.

- Мужчина с признаками ОРВИ находится на домашней самоизоляции. Он ожидает результаты теста на коронавирус, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, 11 апреля стало известно о том, что заразилась коронавирусом врач-реаниматолог областной больницы № 1 Светлана Зинчук. Диагноз ей поставили по результатам компьютерной томограммы (КТ) легких. Также коронавирус обнаружили у врача, который делал ей КТ, а потом и у мужа женщины-реаниматолога.

ИСТОЧНИК KP.RU