В воронежских многоэтажках начнут заваривать мусоропроводы

22 Апр 2020 2020-04-22T11:34:28+03:00

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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Воронеже продолжается процесс перехода на раздельный сбор бытового мусора. Департамент экономического развития области направил в адрес АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области» письмо, в котором просит начать работу с управляющими компаниями по постепенному отказу от использования мусоропроводов в многоэтажных домах. Чиновники предлагают управленцам инициировать проведение общих собраний среди собственников многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводами. На них жильцы должны договориться об отказе от их использования, причем 100% количеством голосов. Однако, как это сделать в условиях эпидемии, в письме не уточняется. Кроме того, если кто-то из жильцов выступит против ликвидации мусоропровода, то заварить его коммунальщики не смогут

- Скорее всего, общие собрания придется отложить до стабилизации обстановки, - рассказали в пресс-центре ЖКХ. – А перед консервацией мусоропроводов необходимо выбрать место и оборудовать контейнерные площадки для сбора мусора для этих домов.

На таких площадках наряду с простыми контейнерами установят емкости для сбора отходов, подлежащих вторичной переработке.

ИСТОЧНИК KP.RU