В Воронеже Фонд капремонта ответит перед прокуратурой за три дома
Сотрудники прокуратуры Ленинского района обнаружили нарушения в работе регионального Фонда капремонта. Вопросы у надзорного ведомства вызвало качество работ в четырех домах: ул. 121 Стрелковой Дивизии, 2, ул. 20-летия Октября, 94, ул. Куколкина, 6. Оказалось, что они не соответствовали требованиям технических регламентов.
Кроме того, в прокуратуре проверили жалобу пенсионерки о нарушении закона о порядке рассмотрения обращений граждан в региональном Фонде. Сведения пожилой женщины в итоге подтвердились.
Прокуратура района внесла представление руководству Фонда об устранении этих нарушений закона и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU