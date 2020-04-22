В Воронеже Фонд капремонта ответит перед прокуратурой за три дома

22 Апр 2020 2020-04-22T11:28:13+03:00

Качество капремонта трех домов в Ленинском районе вызвало вопросы у прокуратуры. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Там делали ремонт с нарушением технических регламентов

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Сотрудники прокуратуры Ленинского района обнаружили нарушения в работе регионального Фонда капремонта. Вопросы у надзорного ведомства вызвало качество работ в четырех домах: ул. 121 Стрелковой Дивизии, 2, ул. 20-летия Октября, 94, ул. Куколкина, 6. Оказалось, что они не соответствовали требованиям технических регламентов.

Кроме того, в прокуратуре проверили жалобу пенсионерки о нарушении закона о порядке рассмотрения обращений граждан в региональном Фонде. Сведения пожилой женщины в итоге подтвердились.

Прокуратура района внесла представление руководству Фонда об устранении этих нарушений закона и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU