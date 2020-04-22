В центре Воронежа после аварии опрокинулась иномарка: водитель погиб

22 Апр 2020 2020-04-22T10:46:10+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

"Шевроле" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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22 апреля около восьми часов утра в центре Воронежа случилось ДТП, закончившееся трагически.

По предварительным данным, водитель «Шевроле», ехавший со стороны Красноармейской в направлении улицы Фридриха Энгельса, не уступил дороге «Тойоте», которая двигалась от улицы 20 лет Октября. После столкновения французская иномарка опрокинулась набок.

- Обоих водителей с травмами разной степени тяжести отвезли в больницу. Мужчина, руливший «Шевроле», умер в реанимации. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП, - сообщили в региональном ГУ МВД.

У "Тойоты" разбит капот.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU