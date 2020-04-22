Под Воронежем «Лада» врезалась в грузовик: двое раненых

22 Апр 2020 2020-04-22T09:55:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 21 апреля, в 20.30 на 30-м километре дороги Воронеж-Нововоронеж в Каширском районе произошла авария.

- 41-летний водитель «Лады-Самары», местный житель, ехавший со стороны поселка Дзержинский в направлении Воронежа, на перекрестке не пропустил грузовик «ДАФ» с полуприцепом и врезался в него. В аварии пострадал водитель легковой машины и его 45-летний пассажир, также житель Каширского района. Шофер грузовика, 34-летний мужчина из Бобровского района, серьезных травм не получил, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего за сутки в Воронежской области полицейские зарегистрировали 75 ДТП, из них – 54 в Воронеже, 17 – в районах, еще четыре – на федеральных трассах. В двух авариях получили травмы четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU