Под Воронежем ночью сгорела иномарка

22 Апр 2020 2020-04-22T08:52:13+03:00

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22 апреля в поселке Воля Новоусманского района на улице Песчаной загорелся автомобиль «Школа Фелиция».

- О пожаре сообщили в 4.57. На место ЧП выехали четыре наших сотрудника на одной машине. На месте происшествия увидели, что охвачен огнем один автомобиль, и пламя уже перекинулось на второй. Пожар ликвидировали в 5.17. Пламя полностью уничтожило «Шкоду-Фелицию», а в стоявшей рядом «Шкоде Октавии» повредило лакокрасочное покрытие левого крыла и зеркало. По предварительным данным, на пожаре никто не пострадал. Причину возгорания еще предстоит выяснить, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU