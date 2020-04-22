Под Воронежем ночью сгорела иномарка
22 апреля в поселке Воля Новоусманского района на улице Песчаной загорелся автомобиль «Школа Фелиция».
- О пожаре сообщили в 4.57. На место ЧП выехали четыре наших сотрудника на одной машине. На месте происшествия увидели, что охвачен огнем один автомобиль, и пламя уже перекинулось на второй. Пожар ликвидировали в 5.17. Пламя полностью уничтожило «Шкоду-Фелицию», а в стоявшей рядом «Шкоде Октавии» повредило лакокрасочное покрытие левого крыла и зеркало. По предварительным данным, на пожаре никто не пострадал. Причину возгорания еще предстоит выяснить, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU