Губернатор Воронежской области заявил, что может ужесточить режим самоизоляции
21 апреля губернатор Александр Гусев провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Глава области заявил, что пока принято достаточно мер по предотвращению этой болезни. Но не исключил, что могут быть и другие непопулярные, но необходимые решения.
- Если в дальнейшем потребуются ужесточения, то, безусловно, будем принимать такие решения, - заявил губернатор.
Руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин рассказал о том, как следят за состоянием здоровья приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга
. - При признаках ОРВИ обследование на коронавирус проводится сразу же, при отсутствии – на 10-й день, - сообщил глава департамента.
Руководитель департамента предпринимательства и торговли области Сергей Корчевников доложил, что с 16 апреля его сотрудники проверили 110 торговых объектов в Воронеже. 17 из них работали незаконно.
ИСТОЧНИК KP.RU