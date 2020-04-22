Губернатор Воронежской области заявил, что может ужесточить режим самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T09:42:59+03:00

Александр Гусев не исключил новых непопулярных мер по противодействию коронавирусу. Фото: с портала правительства Воронежской области.

А руководитель регионального департамента здравоохранения сообщил, как обследуют приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга

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21 апреля губернатор Александр Гусев провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Глава области заявил, что пока принято достаточно мер по предотвращению этой болезни. Но не исключил, что могут быть и другие непопулярные, но необходимые решения.

- Если в дальнейшем потребуются ужесточения, то, безусловно, будем принимать такие решения, - заявил губернатор.

Руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин рассказал о том, как следят за состоянием здоровья приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга

. - При признаках ОРВИ обследование на коронавирус проводится сразу же, при отсутствии – на 10-й день, - сообщил глава департамента.

Руководитель департамента предпринимательства и торговли области Сергей Корчевников доложил, что с 16 апреля его сотрудники проверили 110 торговых объектов в Воронеже. 17 из них работали незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU